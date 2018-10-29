Банкноту в тысячу долларов продали за два миллиона

В США на аукционе продали редчайшую банкноту номиналом в тысячу долларов (65,5 тысячи рублей) за два миллиона долларов (131 миллион рублей). Об этом сообщил информационный портал Fox News.

Аукционный дом Stack’s Bowers Galleries провел торги в четверг, 25 октября, в городе Балтимор, штат Мэриленд.

Купюру, выпущенную в 1890 году, прозвали «Гранд Арбуз» (Grand Watermelon) за огромные полосатые зеленые нули на обороте. На лицевой стороне изображен генерал-майор Джордж Гордон Мид, победивший генерала Ли в сражении при Геттисберге в 1863 году — решающей битве Гражданской войны в США.

Коллекционерам известно о существовании всего семи таких банкнот. «Гранд Арбуз — одна из самых редких и желанных купюр, когда-либо ходивших в американском обороте», — заявил президент аукционного дома Брайан Кендрелла (Brian Kendrella). Он добавил, что в частных коллекциях хранится всего три подобные купюры, и именно выставленная на торги сохранилась лучше всех.

В прошлый раз банкноту продавали в 2005 году, тогда «Гранд Арбуз» стал первой купюрой, проданной более чем за миллион долларов (65,5 миллиона рублей).

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