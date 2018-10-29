В Архангельске вспомнили календарные обряды Русского Севера

В Архангельске представили характерные для регионов Русского Севера осенне-зимние обряды в рамках XVI Межрегионального фольклорного фестиваля-конкурса имени Антонины Колотиловой, сообщает ТАСС со ссылкой на директрису Государственного академического Северного русского народного хора Наталью Асадчик.

Она рассказала, что на фестиваль приехали 20 коллективов из Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей.

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Руководительница народного фольклорного коллектива «Рябиновые зори» Пинежского землячества в Архангельске Анастасия Некрасова рассказала, что коллектив представил воссозданный обряд уборки зерна.

«Он называется "Завивание бороды", мы показываем последний день уборки урожая, как это происходило в жизни. На поле в этот день работа сопровождалась песнями, которые в другие дни не пелись. [Люди] танцевали — там же, на поле, танцевали —водили обрядовые хороводы и гадали на серпах: куда серп укажет, с той стороны жених и придет», — поведала Некрасова.

Фестиваль имени Колотиловой — старейший в России конкурс, посвященный народному творчеству. Он проводится с 1975 года. Колотилова в 1926 году организовала коллектив народной песни, который затем стал Северным русским народным хором.

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