Дурачившаяся на парапете в торговом центре девушка свалилась на покупательницу

Две девушки получили травмы при падении с высоты в торговом центре «Хорошо» на севере Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах. Позднее видео с моментом ЧП появилось на YouTube-канале пользователя NARAN_OFFICIAL.

По предварительной информации, одна из девушек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, баловалась на парапете верхнего этажа ТЦ, и упала на проходившую внизу женщину. Их обеих доставили в больницу в тяжелом состоянии. Личности пострадавших пока не установлены.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, а также степень ответственности сотрудников ТЦ, отвечающих за безопасность.

Следственный комитет по Москве организовал доследственную проверку по факту травмирования двух людей.

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