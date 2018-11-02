Власти Подмосковья рассказали об окончании арбузного сезона

За три месяца в Московской области было продано более 727 тысяч тонн арбузов и дынь, сообщил региональный министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 2 ноября.

«1 ноября в Московской области официально завершился сезон реализации бахчевых культур, который продлился три месяца. В этом году бахчевые развалы простояли вплоть до 31 октября – благоприятная погода способствовала этому», — рассказал Посаженников.

Министр подчеркнул, что в этом году торговля «приобрела цивилизованный вид»: сократилось количество незаконных точек продаж. «Предприниматели перешли от несанкционированной торговли к удобному формату, который предлагает область», — отметил он.

Большим спросом у жителей пользовались многочисленные ярмарки, также бахчевые культуры приобретали на рынках и магазина, уточнил Посаженников.

Ранее чиновник предостерегал жителей региона приобретать дыни и арбузы в несанкционированных торговых точках. Некачественная продукция может стать причиной отравления, напомнил он.