Алчный муж похвалил жену за желание умереть и угодил в тюрьму

Австралиец, поощрявший желание своей жены совершить самоубийство, был признан виновным в подстрекательстве и получил тюремный срок. Об этом сообщает The Guardian.

69-летний житель Голд-Коста Грэм Роберт Морант (Graham Robert Morant) уговорил свою жену Дженнифер Морант (Jennifer Morant), страдающую от депрессии, совершить суицид.

Женщина умерла в ноябре 2014 года. Тогда Морант отвез ее в семейный дом и посодействовал ее смерти.

«Вы воспользовались ее уязвимостью, убедили ее убить себя, и помогли сделать это», — заявил судья на финальных слушаниях.

Согласно материалам следствия, мужчина надеялся получить 1,4 миллиона долларов в качестве выплат по страховому случаю. Он планировал потратить деньги на строительство места, в котором мог бы организовать религиозную общину. Защита австралийца настаивала, что мужчина проявил милосердие.

Морант был приговорен к 10 годам тюремного заключения за поощрение мыслей жены о суициде и еще к шести годам за содействие в совершении самоубийства.

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