Бортпроводники опозорили авиакомпанию и поплатились

Шестерых бортпроводников уволили из-за позорящей авиакомпанию Ryanair фотографии. Об этом сообщает Daily Mail.

16 октября самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Малаги из-за урагана Лесли. 24 члена экипажа были вынуждены провести более семи часов в зале, ютясь на стульях и на полу, прежде чем их перевели в VIP-зону. Кроме того, по словам представителей авиакомпании Ryanair, работникам так и не предоставили номера для отдыха, объяснив это высокой загруженностью близлежащих отелей.

В этот же день в социальных сетях появилась фотография притворившихся спящими на полу бортпроводников, которую они сделали в знак протеста против неподобающих условий труда. Снимок тут же стал вирусным.

Всех протестующих членов экипажа отстранили от должностных обязанностей за грубое нарушение служебной дисциплины и нанесение ущерба репутации авиакомпании.

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В августе стюардессу авиакомпании British Airways отстранили от должностных обязанностей за непристойное поведение. В сети появился видеоролик, на котором неизвестная бортпроводница снимает чулки и туфли со словами: «Как жаль, что ты не можешь их понюхать».

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