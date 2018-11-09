Британец 40 лет боялся лестниц

Житель Великобритании Ричард Смит (Richard O. Smith) рассказал, как более 40 лет прожил с боязнью лестниц. Его историей поделилось издание Metro.

Смит признался, что начал опасаться лестниц после того, как в три года упал с одной из них в доме родителей. В возрасте восьми лет он понял, что это серьезная фобия, отправившись на школьную экскурсию в замок. «Я обожал замки, но во время этой поездки понял, что физически не могу подняться по ступеням. Я буквально не мог поднять ногу и начинал сильно нервничать», — рассказал 52-летний Смит.

Одноклассники издевались над его страхом, а сам юноша прогуливал уроки, если в кабинет надо было подниматься по лестнице. Он избегал занятий на шведской стенке на физкультуре и плавания из-за лесенки в бассейне. В 15 лет симпатичная ему девушка пригласила его уединиться в водонапорной башне, но он не смог подняться к ней. Когда они увиделись в следующий раз, она сидела на ступеньке автобуса. Стоило Смиту подойти к ней, как девушка поднялась наверх и презрительно посмотрела на него, а он не смог пойти за ней и объясниться.

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Спустя много лет ради того, чтобы красиво сделать предложение своей возлюбленной по имени Кэтрин, он сумел подняться на колокольню церкви. Некоторое время он скрывал фобию. Но стоило им поехать в совместный отпуск, и Кэтрин обнаружила, как некомфортно ее супругу во время прогулок по городу, и догадалась обо всем.

Только во взрослом возрасте мужчина впервые обратился к психологу и рассказал о своем страхе. Ему диагностировали акрофобию — боязнь высоты, и климакофобию — боязнь лестниц. Тогда Смит начал писать книгу о Джеймсе Сэндлере, первом британском воздухоплавателе, летавшем на воздушном шаре, и должен был преодолеть страх ради работы.

Психолог долго рассказывал ему о природе фобии, а затем заставил его подняться на башню в Оксфорде и перевеситься через перила. С тех пор Смит перестал бояться лестниц и смог полетать на воздушном шаре.

«Я смог подняться на колокольню в первый раз с тех пор, как сделал предложение Кэтрин, и стал любоваться городом. Большую часть моей жизни я был лишен удовольствия любоваться такими видами», — рассказал он и посоветовал всем страдающим от климакофобии обратиться к врачу.

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