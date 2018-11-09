Врио губернатора Петербурга рассказал о «дыре» в городском бюджете

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что дефицит городского бюджета составит около 100 миллиардов рублей. Об этом он рассказал телеканалу «78».

Беглов напомнил, что бюджет города, который всегда принимается на три года, ранее был профицитным. «А в этом году, когда мы планируем расходы и доходы до 2021 года включительно, выясняется, что долг Петербурга растет», — отметил он.

По мнению Беглова, причиной нехватки денег является неэффективность работы чиновников Смольного, в частности, в области управления недвижимостью. Он отметил, что «до сих пор не проведена оцифровка всей собственности, так что не только простые горожане, но даже профильные чиновники толком не знают, какой доход городу приносит или могло бы приносить, например, то или иное здание, сдаваемое в аренду».

По мнению политологов, у Беглова есть претензии к профильному вице-губернатору Михаилу Мокрецову, который возглавляет Комитет имущественных отношений администрации города. По данным канала, Мокрецов взял больничный, чтобы избежать разговора с новым руководителем Санкт-Петербурга, даже несмотря на то, что «бюджет Петербурга еще не принят в окончательном виде и рассматривается именно в эти дни».

