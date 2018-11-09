Студентка поискала репетитора в Tinder и обрела популярность

Американская студентка Мадлен Макмастер (Madeline McMaster) не успевала подготовиться к экзамену по математике, поэтому попыталась найти репетитора с помощью сервиса знакомств Tinder. Об этом сообщает The Mashable.

Девушка рассказала, что она больше всего сильна в английском, однако зачем-то выбрала инженерное направление, когда поступала в учебное заведение. «После того как я смотрела на задание 45 минут, я поняла, что абсолютно ничего не понимаю», — объяснила Макмастер. Она добавила, что онлайн-уроки не сильно помогали, а никто из ее друзей в математике не разбирается.

В итоге девушка зарегистрировала аккаунт в Tinder. На аватар она поставила фотографию, на которой держит табличку с подписью «мне нужна помощь с расчетами».

«Завтра у меня экзамен по математике. Я понятия не имею, как его сдавать… Сделайте свайп вправо только в том случае, если хороши в математике», — написала Макмастер в своем профиле.

Студентка также сделала скриншот аккаунта и выложила его на странице в Twitter, где он быстро набрал популярность. К девушке начали обращаться незнакомцы, которые предлагали помощь.

Макмастер сдала экзамен, но пока не знает результата. Она надеется, что онлайн-репетиторы ей помогли. Американка также призналась, что может снова прибегнуть к поиску помощников в Tinder при острой необходимости в будущем.

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