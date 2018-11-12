Глобальный форум молодых дипломатов соберет представителей 64 стран

Второй Глобальный Форум молодых дипломатов, участие в котором примут делегаты из 64 стран, начинает работу в Сочи. Об этом говорится в сообщении форума.

Работа форума продлится три дня. В нем примут участие 135 делегатов, представляющих практически все континенты. В течение этого времени состоится пять пленарных заседаний, в рамках которых будут обсуждаться актуальные международные проблемы, экономическая политика, влияние СМИ на международные отношения и многое другое.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов встречи, в рамках форума запланированы выступления широко известных в политических кругах спикеров.

«Одна из целей нашего глобального форума — узнать лучше друг друга и традиции наших стран, менять стереотипы. Принципиально важно, что в мероприятии участвуют прежде всего сотрудники внешнеполитических ведомств, молодые профессионалы, с которыми мы встретимся еще не раз на самых разных площадках. Мы это называем "горизонтальной дипломатией", — отметил председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.

Он также сообщил, что в мероприятии примут участие представители Московского дипломатического клуба. «Для нас это очень важно, поскольку инициатива создания МДК принадлежит не российской стороне, а нашим ближневосточным коллегам. Это говорит о заинтересованности партнеров в таких форматах общения», — подчеркнул он.

Первый Глобальный форум молодых дипломатов состоялся в октябре 2017 года в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В нем приняли участие 120 представителей внешнеполитических ведомств. По итогам встречи участники приняли документ, подтверждающий необходимость проведения регулярных международных контактов молодых дипломатов, а также создание Международной ассоциации молодых дипломатов и Московского клуба молодых дипломатов.

Организатором нынешнего и прошлогоднего форума стал Совет молодых дипломатов — молодежная общественная организация министерства иностранных дел РФ. Сам совет создан в 2001 году по взаимной инициативе руководства и активной молодежи МИД.