Писателю Милану Кундере решили вернуть отобранное коммунистами гражданство

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Милан Кундера

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил восстановить гражданство писателю Милану Кундере. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает The Guardian.

Бабиш встретился с прозаиком и его женой Верой в Париже на выходных. По его словам, он побывал у них в квартире, после чего они три часа общались в любимом ресторане Кундеры.

«Для меня это была огромная честь», — отметил политик, назвав писателя «легендой чешской, французской и мировой литературы».

Бабиш подчеркнул, что диалог направляла супруга Кундеры, которую он описал как «невероятно энергичную леди». «Я считаю, что они заслуживают гражданство Чехии, которое они потеряли после эмиграции», — резюмировал премьер-министр.

В 1979 власти Чехословацкой Социалистической Республики лишили гражданства Кундеру, который в 1975 году эмигрировал во Францию. Спустя два года писатель получил французский паспорт. Литератор не был на территории Чехии 22 года.

В библиографии Милана Кундеры — романы «Невыносимая легкость бытия», «Шутка», «Вальс на прощание», сборник новелл «Смешные любови» и эссе «Нарушенные завещания». Свои произведения писатель создает как на чешском, так и на французском языках.

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