Женщины решили побороть изнасилования кружевными трусами

В сети запустили флешмоб #ThisIsNotConsent, в рамках которого женщины публикуют на своих страницах фотографии кружевного нижнего белья. Об этом сообщает The Mirror.

Новое движение связано с инцидентом, произошедшим в ирландском суде в начале ноября. Судья оправдал мужчину, который изнасиловал девочку-подростка, так как та носила стринги с кружевами. Данный факт стал едва ли не основным доводом адвокатов подсудимого, поэтому защита отмечала это в финальной речи.

Решение судьи вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. Большинство из них шокированы тем, что выбор нижнего белья у подростка был использован против нее на слушаниях.

Многие обеспокоенные юзеры начали публиковать снимки кружевных трусов в качестве протеста против обвинений жертвы.

«Возвращаясь к слушаниям по делу об изнасилованной 17-летней девочке в Корке. Я тебе верю. Пожалуйста, опубликуйте собственное нижнее белье и используйте хештег».

«Я за 17-летнюю девочку... Я тебе верю. Да, эти трусы милые. Нет, я не хочу заниматься сексом. Я ношу их для себя, а не для кого-то другого».

— Brighton Dominatrix & Sissy Seductress💄 (@KountessVonKink) 13 ноября 2018, 10:37

«Что это за 1950-е годы? Бог знает, что они обо мне подумают. Часто я их вообще не ношу. Я, наверное, просто жду, чтобы меня изнасиловали. Что за адвокат использовал выбор ее нижнего белья для защиты своего клиента?»

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