«Газпром» столкнулся с угрозой огромного штрафа

Госкомпании «Газпром» грозит многомиллиардный штраф — газовый монополист не успел в срок оборудовать дома около 300 тысяч россиян газовыми счетчиками. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора дочернего подразделения госкомпании «Газпром межрегионгаз» Николая Исакова.

По его оценкам, монополии может грозить штраф в размере до 30 миллиардов рублей. «Мы говорим о 300 тысячах — это предполагаемая цифра, которая в лучшем случае будет на конец года. Она может даже будет больше. Эти 300 тысяч умножить на 100 тысяч рублей, то представьте себе: сколько это будет», — заявил Исаков, признав, что установить такое количество приборов до конца 2018 года просто не успеют.

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В ходе выступления в Госдуме он отметил, что основная сложность — это граждане, отказывающиеся пускать к себе специалистов. «Не хотят прибор устанавливать — он им не нужен, а за него еще надо как-то платить. А во-вторых, нормативы потребления на Кавказе значительно ниже реального потребления. Просим продлить действие этой нормы 261-го закона, и снять с нас ответственность», — рассказал гендиректор «Газпром межрегионгаза».

За «дочку» «Газпрома» вступился начальник отдела внутреннего рынка Минэнерго Артем Верхов, который признал проблему с установкой счетчиков в домах. Представитель министерства заверил, что ведомство внесет поблажки для компании и пролоббирует в Госдуме проект продления срока установки счетчиков вплоть до 2021 года.

В общей сложности компания должна была до конца года установить один миллион счетчиков на газ в домах.

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