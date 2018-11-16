Подмосковным бизнес-леди помогут добиться успеха

Первая встреча участниц женского бизнес-сообщества Подмосковья состоялась в Мытищах 15 ноября, рассказал министр инвестиций и инноваций региона Вадим Хромов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 16 ноября.

«Проект дает возможность для бизнес-леди найти наставников, обучится новому и расширить круг партнерских отношений. Финансы, маркетинговые подходы для развития своего бизнеса, нетворкинг и личные связи — эти инструменты, которыми участниц женского бизнес-сообщества научат пользоваться, помогут женщинам добиться успеха в своем деле», — рассказал Хромов.

Заместитель министра инвестиций и инноваций Надежда Карисалова отметила большой потенциал подмосковных женщин в предпринимательской сфере. Она напомнила, что власти региона активно поддерживают проекты начинающих бизнесменов.

Встречи женского бизнес-сообщества будут проводится на регулярной основе. Особое внимание организаторы уделяют коучинговой поддержке участниц, отмечается в сообщении пресс-службы профильного ведомства.

