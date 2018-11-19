Назначен новый Нобелевский комитет по литературе после секс-скандала

Шведская академия назвала членов нового Нобелевского комитета по литературе. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает Gulf Times.

В новый комитет вошли пять членов Шведской академии и еще пять человек, которые не являются членами учреждения, — все они шведы. Избранный комитет будет работать следующие два года и выдаст три приза: за 2019, 2020 и 2018 годы, когда премия не выдавалась.

Новыми членами комитета стали автор и переводчик Гун-Бритт Сундстром, издатель Хенрик Петерсен, литературные критики Микаэла Бломквист, Ребекка Карде и Кристофер Лендоер, а также члены Шведской академии Андерс Ульссон, Хорас Энгдаль, Кристина Лугн, Йеспер Свенбу и Пер Вестберг — последний занял пост председателя комитета.

Вручение Нобелевской премии по литературе 2018 года отложили из-за секс-скандала: в ноябре 2017-го 18 женщин обвинили в сексуальных домогательствах фотографа Жан-Клода Арно, супруга члена Шведской академии Катарины Фростенсон. Отмечалось, что мужчина использовал свое положение, чтобы склонять женщин к сексу. В октябре 2018-го его посадили на два года за изнасилование.

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