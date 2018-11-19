Воробьев призвал жестко контролировать исполнение обращений граждан

Региональным и муниципальным властям Подмосковья следует своевременно реагировать на обращения жителей, заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства в понедельник, 19 ноября. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру».

«Региональное правительство и главы территорий персонально отвечают за качественное исполнение обращений, которые мы получаем ежедневно. Прошу вас продолжать работу также настойчиво, политическому блоку — жестко контролировать исполнение обращений граждан», — сказал Воробьев.

Он также заметил, что граждане справедливо требуют от властей качественного освещения во дворах и межквартальных проездах. Глава региона напомнил, что зимой световой день сокращается.

Другим важным вопросом Воробьев назвал повышение инвестиционной привлекательности региона среди отечественных и иностранных компаний.

Ранее губернатор уже призывал глав муниципалитетов активней включаться в работу по привлечению новых инвесторов. Он неоднократно говорил, что от этого зависит благосостояние Подмосковья. Воробьев также подчеркнул, что в регионе действуют выгодные условия для бизнесменов, которые выделяют регион среди других субъектов.