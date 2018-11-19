Очередную картину Бэнкси постигнет невзгода

Американский художник Рон Инглиш решил испортить работу стрит-арт-художника Бэнкси, которую он приобрел на аукционе в Лос-Анджелесе за 730 тысяч долларов. Об этом сообщает Dazed.

Купивший граффити Инглиш объявил о намерении закрасить ее белой краской. «С меня хватит, я снова закрашу ее белой краской. Это удар для уличного искусства. Его нельзя продавать или покупать. Я хочу закрасить ее и вмонтировать в одну из стен у себя дома», — объяснил художник.

На картине под названием «Рабский труд» (Slave Labour) изображен мальчик, шьющий гирлянду из британских флагов на швейной машине. Бэнкси нарисовал ее в знак протеста против использования детского труда на производстве сувениров к Олимпиаде 2012 года.

В феврале 2013 года граффити срезали со стены и украли, чтобы продать на аукционе.

Граффити Бэнкси появляются на улицах с начала 1990-х. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, поэтому их порча квалифицируется как вандализм. Фирменным стилем Бэнкси считается использование трафаретов.

В октябре картина Бэнкси Girl with Balloon («Девочка с шариком») самоуничтожилась на аукционе лондонского дома Sotheby's сразу после того, как ее продали за миллион фунтов стерлингов.

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