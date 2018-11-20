В России откроется первое производство алюмочерепицы и ТСП с алюмооблицовкой

Один из лидеров российской и мировой металлообработки, производитель изделий из тонколистовой стали компания «Металл Профиль» запускает на своих предприятиях производство инновационного продукта — металлочерепицы из алюминия и трехслойных сэндвич-панелей (ТСП) с алюминиевой облицовкой. Об этом сообщили в Алюминиевой Ассоциации.

Это первое промышленное производство алюмочерепицы и ТСП с алюминиевой облицовкой, открытое в России. Поставщиком первичного алюминия и сплавов для реализации проекта является ОК РУСАЛ.

Запланированный объем выпуска новой продукции составит 19 тысяч тонн ежегодно.

«Строительная отрасль является одной из самых динамично развивающихся в России. Запуск производства новых видов высокотехнологичной продукции из алюминиевых сплавов позволит не только решить многие технологические задачи современного российского строительства, но и откроет возможности для расширения экспортного потенциала нашей компании», — отметил коммерческий директор компании Максим Лопатин.

Благодаря своим свойствам (коррозионной стойкости, легкости, увеличенному сроку службы) на зарубежных рынках доля высокотехнологичной продукции из алюминиевых сплавов в строительстве существенно выше российского уровня. К примеру, в Европе доля ТСП с алюминиевой облицовкой составляет порядка 20 процентов.

Выход на рынок новой отечественной продукции позволит обеспечить потребности потребителей в России и за рубежом в современных строительных материалах.

В структуру компании и ее стратегических партнеров входит 18 производственных комплексов и более 80 торговых подразделений в России и странах СНГ.