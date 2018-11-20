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СМИ подсчитали потери бюджета РФ из-за деятельности холдинга «Норебо»

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Российский бюджет недополучил десятки миллионов долларов налогов из-за деятельности владельца мурманского рыбопромышленного холдинга «Норебо» Виталия Орлова, которого СМИ называют богатейшим человеком Мурманской области. Об этом пишет «Независимая газета», ссылаясь на материалы агентства «Infox».

Как отмечает издание, основная формула эксплуатации природных ресурсов России такова: предприниматели получают к ним доступ и соответствующую выгоду, но платят налоги в казну, чтобы доля этих богатств распределялась и между простыми жителями. Однако вопрос о том, как именно ведет свои налоговые дела «Норебо» возник, когда под следствие попал еще коллега Орлова Юрий Тузов, глава компании «Норд Пилигрим», чей бизнес был тесно связан с «Норебо». Как выяснилось, Тузов экспортировал свою рыбу не напрямую покупателям, а через компанию Dragon Seafoods Limited (Гонконг), что приводило к существенному снижению налогооблагаемой базы.

По данным СМИ, холдингу «Норебо» принадлежат три зарубежных трейдера, которые заключают контракты с иностранными покупателями: Norebo Europe Limited (Великобритания), Norebo Hong Kong Limited (Китай) или Norebo Africa S.L.U. (Испания). По данным таможенной статистики, на первые две компании приходится почти 80 процентов всего экспорта Noreb, однако физически эти компании товар не получают, поскольку он сразу идет реальному покупателю.

Из сопоставления российской таможенной статистики и британской налоговой отчетности, которую приводят СМИ, становится очевидно, что в 2017 году стоимость рыбы, полученной и проданной британским подразделением холдинга, практически совпадает — 396 и 398, вполне возможное расхождение в бухгалтерских документах. Однако возник вопрос о том, что происходило раньше, откуда у «британцев» брались колоссальные излишки?

Согласно одной из версий, часть «лишней» рыбы приобреталась у Dragon Seafoods Limited, однако эта компания не покупала таких объемов. Можно сделать вывод, что существует еще как минимум один посредник.

Подтверждением версии о посредничестве Dragon Seafoods Limited СМИ называют тот факт, что в 2017 году эта компания прекратила свою деятельность — в результате стали совпадать цифры у Norebo Europe. При этом в отчетности Norebo Europe практически никогда не указывается, что рыба покупается у родственной компании, хотя по закону это обязательно. «То есть российская таможня фиксирует факт продажи «дочке», а британская налоговая служба этого в упор не видит. Это тоже говорит о том, что либо где-то спрятан посредник, либо отчетность существенно искажена», — пишет издание.

Таким образом, сколько недополучил российский бюджет от возможного занижения цен? «Если речь идет о недооценке товара на те же 15 процентов при объеме в 100 миллионов долларов, то это рублевый эквивалент 3 миллионов долларов налога. По одной только треске. За один только год. Если распространить это на все экспортные поставки хотя бы за пять лет, речь пойдет уже о многих десятках миллионов только по налогу на прибыль», — заключает издание.

Авторы расследования уверены, что Norebo по неизвестным причинам продает рыбу существенно дешевле, чем это принято в Европе по данным европейской базы средних цен на рыбу EUMOFA. К примеру, в 2017 году российские рыболовы компании Орлова поставили европейским компаниям Орлова обезглавленной мороженой трески на 100 миллионов долларов. Если предположить, что все было продано на15 процентов дороже (хотя реальная разница больше), получается прибыль в 15 миллионов. Однако, продолжает издание, в британской отчетности, такой суммы нет — там указана прибыль лишь в размере 6 миллионов, и та до уплаты налогов.

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