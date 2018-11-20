Японский профессор рассказал о свойствах молекулярного водорода

В учебном центре врачебной практики Praxi Medica на базе Первого московского медицинского института имени Сеченова 19 ноября состоялась международная научная конференция «Молекулярный водород как антиоксидант. Новейшие научные исследования». Об этом сообщает организатор дискуссии президент компании ENHEL Group Юлия Энхель.

Специальным гостем форума стал японский врач Тазава Кенджи — автор множества научных статей о водородной терапии. Профессор Медицинского и фармацевтического университета Тояма поделился с российскими коллегами результатами последних разработок в области изучения влияния молекулярного водорода как антиоксиданта. Свои исследования ученый проводил на оборудовании ENHEL.

Кенджи в 2006 году подготовил к Олимпиаде в Турине национальную сборную Японии и по итогам Зимних Игр команда вошла в двадцатку сильнейших, впервые продемонстрировав столь высокие результаты. Подчеркивается, что это является доказательством «положительного влияния водорода на организм человека». Участникам семинара предоставилась возможность измерить концентрацию молекулярного водорода в воде: «меньше чем за минуту прибор показал полное отсутствие водорода в обычной воде». По заявлению представителя ENHEL, в отличие от обычной воды, в воде насыщенной водородом по технологии компании «высокая концентрация химического вещества — от 0,8 до 1,6 ppm.»

С докладом также выступил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета имени Ломоносова Олег Медведев.