У пользователей Windows украли данные об уязвимостях

Обнаружена обновленная версия вируса TrickBot, который крадет у жертв данные о работе Windows. Об сообщается в блоге компании My Online Security, специализирующейся на сфере интернет-безопасности.

Вредоносное ПО крадет данные о надежности системы: информацию об установках, обновлениях, ошибках и проблемах в работе. Обычно они автоматически сохраняются на устройстве в одной из папок.

Вирус TrickBot распространялся неизвестными злоумышленниками через электронные письма. Послания были оформлены как официальная рассылка от банка: письмо сопровождалось логотипами организации и сообщениями о безопасности файлов.

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В рассылке мошенники просили жертв открыть прикрепленный документ. Именно в нем содержался вредоносный макрос, загружающий троянец на устройство. Специалисты отмечают, что такое распространение вируса стало классическим приемом хакеров.

Эксперты уточнили, что ряд антивирусных программ может вовремя обнаружить и остановить действие TrickBot. Однако пользователям все же стоит быть осторожными и не открывать файлы, полученные от неизвестных.

Ранее исследователи из компании Zero Day Initiative обнаружили уязвимость нулевого дня в Windows 7. Она позволяет хакерам удаленно выполнять произвольный код и установить на компьютер вирусы. Несмотря на подробный отчет специалистов, компания не устранила проблему за 4 месяца.

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