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В Белоруссии обеспокоились угрозой большого военного конфликта

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В мире происходит активное разрушение договоренностей по международной безопасности, а также наращивание военных потенциалов. Об этом в среду, 21 ноября, завил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, передает БЕЛТА.

Макей рассказал, что согласен с экспертами, которые проводят параллели между началом ХХ века и текущими событиями, и добавил, что в других странах этого не замечают. «В Белоруссии есть ощущение, что по-настоящему осознания реальности нарастающей угрозы большого военного конфликта в мире не произошло», — отметил он.

По мнению дипломата, большинство государств озабочены собственными интересами и не предпринимают шагов по урегулированию сложившейся ситуации.

Центральной проблемой современной политики является обеспечение безопасности, а также преодоление конфронтации и «высокого градуса недоверия» между странами, подчеркнул Макей.

Глава ведомства также отметил, что позиции Белоруссии и России по ряду вопросов в области разоружения, нераспространения и контроля над вооружением совпадают. Он подчеркнул, что Белоруссия стала единственной страной, поддержавшей резолюцию Москвы о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

27 октября замруководителя департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов заявил, что Россия готовится к оборонительной войне с США. Представитель ведомства высказался на заседании комитета Генассамблеи ООН после того, как в организации проголосовали против рассмотрения резолюции в поддержку ДРСМД.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон планирует выйти из ДРСМД, заключенного между Россией и Соединенными Штатами в 1987 году. Документ запрещал участникам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязал стороны ликвидировать соответствующие пусковые установки.

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