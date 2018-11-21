Борьбу с пиратством назвали спасением для российского кино

Активная борьба с пиратством поможет развитию рынку кино в России, считает руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин.

С таким заявлением эксперт выступил в ходе мероприятия «Российский Кинорынок».

Бусаргин объяснил, что поддержка в продвижении и спонсировании производства кино — необходимые меры, но в случае если удастся побороть пиратство или хотя бы добиться того, чтобы оно оказалось на более низком уровне, ситуация заметно улучшится. По мнению специалиста, минимизирование нелегального рынка приведет к тому, что, к примеру, продюсеры начнут больше зарабатывать, а затем активнее вкладывать деньги в производство новых фильмов.

«Мы пытаемся донести мысль, что если вы сегодня посмотрите пиратский фильм, то завтра кино будет еще хуже, потому что денег будет меньше. У продюсеров не будет денег для того, чтобы нанять хорошую студию для графики. Если с заработком все будет хорошо, то, я уверен, что и кино будет лучше. Борьба с пиратством – драйвер роста качества российского кино», — объяснил эксперт.

В дискуссии о регулировании кинорынка в России также приняли участие представители Megogo, Start.ru и «Вольга». В рамках круглого стола под названием «Регулировать? Нельзя регулировать! Между квотами и пиратами» специалисты также обсудили с представителями OTT-сервисов законодательные изменения в отрасли, введение квот на зарубежные фильмы и инструменты безопасности контента.

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