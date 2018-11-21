Центральной России предрекли мощный снежный шторм

Мощный циклон с низким давлением двигается в сторону центральной России из Сибири. Он принесет сильные ветры и снегопады, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Атмосферный вихрь затронет почти всю Сибирь, Урал, север и восток европейской части страны и дойдет до Москвы.

В столице влияние циклона будет чувствоваться с 22 ноября. Температура останется на прежнем уровне, 2-4 градуса тепла, но скорость ветра может составить до 15 метров в секунду.

В некоторых регионах ветер усилится до 20 метров в секунду, что грозит повреждениями строений и крыш. Штормовые значения могут наблюдаться в Мурманской и Архангельской областях, а также на Ямале и в Югре. Трехдневные снегопады прогнозируются в Приволжском округе, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!