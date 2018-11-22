Конкурс «ИдеALный интерьер» определил лучших дизайнеров мебели из алюминия

В рамках проходящей в эти дни в Экспоцентре 30-й международной выставки «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» — «Мебель-2018» состоялся первый всероссийский конкурс на лучший дизайн мебели из алюминия «ИдеALный интерьер», проведенный Алюминиевой Ассоциацией совместно с Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности и Союзом дизайнеров России.

Конкурс проходил с февраля по октябрь 2018 года. Основной целью «ИдеALного интерьера» стало привлечение специалистов и студентов профильных ВУЗов к работе с алюминием и развитие направления подготовки кадров, а также возможность освоения новых изделий и возрождение производств массовых видов мебели с использованием металла.

Участниками конкурса стали специалисты архитектурных и дизайн-бюро, мебельной и алюминиевой отраслей, студенты профильных ВУЗов. Церемония награждения победителей прошла в трех номинациях: «Стул с использованием алюминиевых несущих конструкций», «Школьная мебель (мебель для сидения, парта, ученический стол)», «Алюминий в мебели, интерьере и аксессуарах. Взгляд в будущее».

Победителями стали: Мусорина Наталья — «Стул с использованием алюминиевых несущих конструкций», Литомина Полина — «Школьная мебель» (парта первоклассника), Чун Ирина — «Алюминий в мебели, интерьере и аксессуарах. Взгляд в будущее» (стол руководителя).

Дипломами конкурса также отмечены Антон Чебаков за применение матричной древесины с облицовкой листом или фольгой из алюминиевых сплавов, студия предметного дизайна Wishnya за применение пористого литого алюминия АЛЮПОР и полуфиналисты конкурса «ИдеALный интерьер».

«Конкурс на лучший дизайн мебели из алюминия стал для нас очередным шагом в привлечении специалистов, особенно молодых инженеров и дизайнеров, к работе с алюминием, — отметил председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко. — Мы получили положительный отклик и рассмотрели множество перспективных работ от участников, имеющих все возможности на дальнейшее сотрудничество с ведущими промышленными компаниями».

Для посетителей выставки работает презентационный стенд Алюминиевой Ассоциации, посвященный подведению итогов конкурса.