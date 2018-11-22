В Заполярье спустя неделю нашелся унесенный ветром пес

В Норильске нашелся йоркширский терьер, которого неделю назад во время прогулки сдуло сильным ветром, сообщает «Комсомольская правда в Красноярске».

По информации издания, хозяин вывел гулять пса без поводка. Ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду, унес животное, и пурга помешала его найти. Мужчина развесил по городу объявления о пропаже собаки.

Дрожащего от холода пса нашел один из местных жителей. Терьер был найден в пяти километрах от дома.

Как сообщил изданию хозяин собаки, в следующий раз он пойдет выгуливать питомца на поводке.

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