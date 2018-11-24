В России арестовали косаток и белух

Во Владивостоке суд наложил арест на 90 белух и 11 косаток, которых собирались продать в Китай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета (СК).

Животные содержатся в бухте Средняя в Приморье. «Наложена обеспечительная мера, чтобы животных не вывезли», — уточнил собеседник агентства. Сроки ареста не установлены, он продлится столько, сколько потребует расследование.

Арест последовал после сообщения Greenpeace России о готовящейся продаже в Китай 13 краснокнижных косаток. За последние несколько лет туда было вывезено 15 животных.

В СК возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». По данным следователей, было выловлено 12 косаток и 90 белух. Установлено, что 11 особей косаток являются детенышами и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!