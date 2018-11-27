Названа причина неудобства пассажирского кресла в самолете

Пользователь сервиса вопросов и ответов Quora Варун Шридхар (Varun Shridhar) назвал причину неудобства пассажирского кресла экономкласса в самолете. Об этом сообщает The Sun.

«Сиденья должны быть достаточно легкими, чтобы обеспечить минимальный расход топлива, — объяснил Шридхар. — На топливо приходится от 20 до 45 процентов операционных расходов компании в зависимости от страны, в которой базируется авиалиния».

Шридхар добавил, что в начале 2018 года авиакомпания British Airways сократила в Boeing 777 расстояние между креслами экономкласса всего на дюйм, однако это позволило компании добавить дополнительное посадочное место в каждом ряду.

Таким образом, сокращая расходы, зачастую авиакомпания жертвует комфортом пассажиров.

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В ноябре бортпроводники рассказали, почему пассажирам не стоит пользоваться карманом впереди стоящего кресла. По словам одного из членов экипажа, этот отсек никогда не чистят во время уборки, а некоторые пассажиры кладут туда все: от грязных салфеток до трусов.

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