ФСБ сообщила об одновременной атаке на 250 сайтов

Неизвестные одновременно взломали 250 российских сайтов, заявил заместитель начальника центра ФСБ Игорь Качалин. Его слова приводит Rambler News Service.

Взлом зарегистрировали около месяца назад. По словам Качалина, все атаки произошли «в результате одного инцидента». Сотрудник ФСБ не уточнил названия сайтов и их направленность. По его словам, они не были объектами критической инфраструктуры.

Эксперты Национального центра, сообщившие о взломе, установили источники нападения. Сообщается, что сотрудники организации также помогли предотвратить последствия этой атаки.

Ранее хакеры организовали две крупные атаки на российские финансовые учреждения. Они рассылали фишинговые письма от имени Центрального банка. В рассылке содержались опасные программы с загрузчиком Meterpreter Stager.

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