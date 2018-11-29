Москвичей призвали творить добро

Жители Москвы заметили на улицах города билборды с социальной рекламой, призывающей совершать добрые дела. Фото и видео с ними появились в Instagram.

Рекламу можно увидеть на больших экранах на стенах Центрального телеграфа на Тверской, на здании Московского дома книги на Новом Арбате и на торговом центре «Хорошо» на Хорошевском шоссе. В течение дня на экранах транслируются заставки с мотивационными и интригующими фразами. Например, «Вам не нужно быть гением, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается» или «Вам не нужно писать письма Деду Морозу, станьте им сами».

Скриншот: dobro.love 1 /2

Во всех макетах указан сайт, ведущий на портал «Добровольцы России».

На своей странице фотографию с билбордом также выложил мальчик, ставший лицом рекламы. Он подписал: «Шалость удалась! Завтра узнаете подробности». Некоторым очевидцам показалось, что послания никак не связаны с добротой. К примеру, один пользователи предположили, что рекламодатели подрывают авторитет самого любимого сказочного героя – Деда Мороза, а на торговом центре размещены призывы отказаться от покупок.

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