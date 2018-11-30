Петербург представил площадку для проведения EuroSkills

Выставочный центр «Экспофорум», находящийся в Санкт-Петербурге, станет площадкой проведения в 2022 году европейского первенства по профессиональному мастерству EuroSkills. 30 ноября площадка была представлена президенту WorldSkills Europe Дите Траидас врио губернатора Александром Бегловым, министром просвещения РФ Ольгой Васильевой и генеральным директором Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Робертом Уразовым.

Встреча прошла в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Санкт-Петербурга на полях «Экспофорума». «Мы сделаем все необходимое, чтобы город достойно подготовился к чемпионату Европы. Санкт-Петербург уже готов к проведению чемпионата, и за три года мы подготовимся еще больше. Мы будем продолжать строительство «Экспофорума», чтобы было больше возможностей. Самое главное, что для нас этот чемпионат стал дополнительным импульсом по повышению престижа рабочих профессий», — заявил глава региона Александр Беглов.

Проведение подобного европейского чемпионата, по словам Ольги Васильевой, является важной для России задачей. «Благодаря подготовке к чемпионату мира в Казани был дан толчок к развитию среднего профессионального образования в стране. Я очень рада, что за пять лет WorldSkills прошел фантастический путь. В 2017 году в Абу-Даби наша команда заявила о себе, в Будапеште в сентябре этого года мы выиграли EuroSkills. Конечно, мы еще будем соревноваться, но для нас самое главное — что мы действительно развиваем среднее профессиональной образование», — отметила министр.

Дита Траидас напомнила, что кандидатуру северной столицы утвердили на ежегодной генеральной ассамблее европейской организации весной 2018 года в Будапеште. Это будет восьмой по счету чемпионат по профессиональному мастерству EuroSkills, который проводится среди стран Европы. «Для России, для Санкт-Петербурга это является хорошей возможностью оставить еще один след на карте развития образования, в том числе профессионального, и показать, как страна ценит и заботится о талантах и профессиональных навыках нового поколения», — отметила президент WorldSkills Europe.

«Это большая честь для WorldSkills Europe, что среди наших стран-участниц есть такие государства, у которых есть достаточное количество мотивации, профессионализма и мощностей для проведения подобного чемпионата, — сказала Дита Траидас в адрес России. — За те годы, когда Россия является участницей WorldSkills International и WorldSkills Europe, были сделаны поистине большие шаги. Мы поражены, насколько масштаб работ соответствует заявленным. Только та страна, которая получает поддержку как компаний, так и государства и образовательных учреждений, может претворить это мероприятие в жизнь».

WorldSkills Russia, в свою очередь, гарантирует, что все наработки, которые используются для региональных чемпионатов и для организации мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019, будут использованы на чемпионате EuroSkills 2022, отметил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

«Самое главное — это то наследие, которое мы оставим как для европейского сообщества, так и для жителей Санкт-Петербурга и тех детей и взрослых, которые смогут увидеть пределы совершенства профессионального мастерства на европейском уровне, – а это очень высокие стандарты. Мы верим, что при помощи организации чемпионата мы укрепим наши колледжи как материально-технически, так и — что самое главное – самыми лучшими педагогическими кадрами, преподавателями, которые будут учить наших детей», — подытожил Роберт Уразов.

EuroSkills – это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 28-ми стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире уже более 70 лет, однако устраивать чемпионаты исключительно среди европейских команд стали только с 2008. Столицей первого чемпионата Европы был Роттердам.

Столицей предыдущего EuroSkills в 2018 году стал Будапешт. Национальная сборная России заняла почетное 1 место в командном и балльном зачетах, завоевав девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и десять медальонов за профессионализм.

