В «Сколково» представили исследование о перспективах угольной генерации

Исследование, посвященное перспективам угольной генерации в России и мире, было представлено на этой неделе в Московской школе управления «Сколково».

Документ свидетельствует, что угольная генерация по-прежнему остается значимой в мире, в энергобалансе целого ряда стран она занимает значимую долю, а в таких странах, как Китай, Индия, ЮАР и Польша обеспечивает более двух третей от общего производства электроэнергии.

«Значимая роль угольной генерации обусловлена относительно низкой стоимостью угля, возможностью повысить энергобезопасность благодаря хорошей обеспеченности запасами угля и возможности его хранения, — объяснил представивший исследование руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики бизнес-школы «Сколково» Алексей Хохлов. — Но многие страны начинают снижать долю угля ввиду ужесточающися экологических требований».

По его словам, для своего дальнейшего развития угольная генерация и в России и в мире должна ответить на ряд вызовов: повышение «чистоты» и эффективности, межтопливная и экономическая конкуренция с газом и ВИЭ.

В свою очередь заместитель технического директора по охране окружающей среды компании Сибирской генерирующей компании Константин Кушнир, рассказал, что у компании есть внутренняя мотивация к тому, чтобы «стать еще лучше и чище», благодаря которой компания реализует комплексную программу технического перевооружения генерирующих объектов и других мероприятий, которая должна позволить дать на экологический вызов опережающий ответ. «Такие меры закреплены в нашей корпоративной стратегии в горизонте 30 лет и более», — отметил он представитель СГК.