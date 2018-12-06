Снегопад привел к массовой отмене и задержке рейсов в Москве

По данным онлайн-табло «Яндекс. Расписания», в Москве 6 декабря из-за погодных условий было задержано и отменено около 20 рейсов.

Например, в аэропорту Внуково задержано восемь рейсов, в аэропорту Шереметьево — 5 рейсов, а в Домодедово — 9 рейсов. Также несколько рейсов с вылетом 6 декабря было отменено.

5 декабря сообщалось, что в ночь на четверг, 6 декабря, в столице ожидаются осадки в виде снега. Согласно прогнозу, за ночь местами образуется гололедица, а скорость юго-западного ветра составит до 5-10 метров в секунду.

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