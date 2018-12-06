Открылась вакансия путешественника с зарплатой в семь тысяч евро в месяц

Семья британцев объявила о найме профессионального фотографа и путешественника, который будет ездить с ними по разным странам, чтобы снимать события их жизни. Их объявление разместило агентство Perfocal.

«Мы ищем человека, который сможет путешествовать с нами по миру и фотографировать нас на различных мероприятиях. У него должна быть возможность отсутствовать более трех месяцев. Мы будем посещать страны в Европе, Америке и Южной Америке, а также поедем в Австралию», — уточнили в объявлении работодатели.

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Они также отметили, что предлагают эту работу на год и заплатят за нее 80 тысяч фунтов стерлингов (около семи тысяч евро в месяц). В объявлении говорится, что кандидат должен иметь опыт работы фотографом не менее пяти лет.

В мае 2017 года создатели проекта World Life Experience объявили о поиске 12 человек, которые должны были путешествовать по всему миру за зарплату в 2,5 тысячи евро в месяц для каждого. Представители World Life Experience собирали команду из шести мужчин и шести женщин в возрасте от 20 до 35 лет. В течение года эта группа должна была объездить 40 стран в Европе, Азии, Африке и других регионах мира и писать свои заметки о поездках.

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