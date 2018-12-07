Российская рок-группа «АукцЫон» даст концерт в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 7 декабря.

Музыканты выступят 9 декабря на площадке «Главклуб».

Шоу будет посвящено выпущенной в 1992 году пластинке «Чайник вина». Альбом создавался в коллаборации с поэтом Алексеем Хвостенко. Отмечается, что это любимая работа лидера «АукцЫона» Леонида Федорова.

Музыкальный коллектив был создан в 1978 году. Изначально он назывался «Параграф», а позднее был переименован на «Фаэтон». За время своего существования группа выпустила десять студийных альбомов, а также четыре пластинки в рамках проекта «Хвост и АукцЫон». Последний альбом музыкантов «На Солнце» вышел в 2016 году.

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