Выбрана новая «Мисс мира»

Мексиканская модель Ванесса Понсе де Леон (Vanessa Ponce de Leon) завоевала титул «Мисс мира» 2018 года, сообщается в аккаунте конкурса в Instagram.

В первом после победы интервью Понсе сказала, что все еще не может поверить в свой успех и призналась в любви к родине. «Надеюсь, я смогу затронуть столько сердец, сколько смогу», — добавила мексиканка.

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26-летняя Понсе — первая представительница Мексики, завоевавшая титул «Мисс мира». Она начала модельную карьеру в 2014 году с участия в реалити-шоу Mexico's Next Top Model, одержав в нем победу. В этом году Понсе стала «Мисс мира Мексика».

Как пишет Rappler, девушка получила степень в области международного бизнеса в Университете Гуанахуато и имеет диплом специалиста в сфере прав человека. Она работает в школе, дающей межкультурное образование детям из коренных племен, и состоит в совете директоров центра реабилитации для девочек. Понсе признается, что обожает работать с людьми с ограниченными возможностями и призывает каждого хотя бы раз попытаться заняться волонтерством.

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