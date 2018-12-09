Флаг ДНР развернули во время протестов в Париже

Французские активисты Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро развернули на одной из улиц Парижа флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики. Они сделали это для проекта WarGonzo, фото опубликовано в Telegram-канале.

«За протестами во Франции на самом деле стоят донбасские сепаратисты. Желтые жилеты раскрыли реальную политическую платформу своего протеста», — пошутили в редакции WarGonzo и добавили «специально для WG».

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В Twitter-аккаунте «Львовский метрополитен» нашли сходство активистов на фотографии WarGonzo с россиянами.

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Ранее сообщалось, что в Париж, где продолжаются антиправительственные протестные акции движения «Желтые жилеты», введена бронетехника.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. Акция получила название по одежде протестующих, которые выходят на улицу в светоотражающих жилетах, как у водителей. На фоне массовых акций правительство республики объявило о введении шестимесячного моратория на повышение топливных тарифов. По последним данным, задержаны около полутора тысяч человек.

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