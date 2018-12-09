Ветеран ЦРУ оценил последствия вторжения России на Украину

Прямой военный конфликт между Россией и Украиной обойдется очень дорого как Москве, так и Киеву, считает бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джек Девайн (Jack Devine). Своим мнением он поделился с украинским сайтом ТСН.ua.

«Если бы я был в Москве, я бы сказал: смотрите, вторжение России в Украину будет не просто дорогим, но и безуспешным», — заявил эксперт.

По словам Девайна, Украина сама должна заботиться о своей судьбе, поскольку США сконцентрированы на своих проблемах, в частности на борьбе с терроризмом. «Если бы мне сказали, что Украине нужен совет, я бы сказал, что нужно быть сильным не только в военном аспекте, но нужно укреплять все институты — это ваш самый короткий путь к успеху. Я бы хотел сказать, что есть простой рецепт, но его нет», — добавил он.

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Сейчас в украинских регионах, граничащих с Россией и с непризнанным Приднестровьем, действует военное положение. Киев принял такие меры после инцидента в Керченском проливе, в результате которого российские пограничники задержали три украинских военных корабля.

Министр обороны России Сергей Шойгу в июльском интервью итальянскому изданию Giornale заявлял, что считает невозможным возникновение прямого военного конфликта между РФ и Украиной. «У нас общие корни, на протяжении многих веков мы вместе пережили тяжелейшие испытания и плечом к плечу отстояли свою свободу и независимость во время Второй мировой войны», — отмечал он.

Джек Девайн служил в ЦРУ с 1967 по 1999 год. Он участвовал в подготовке государственного переворота в Чили в 1973-м, операции по поддержке и вооружению афганских моджахедов, курировал борьбу с наркотиками в Латинской Америке. Разведчик покинул управление в статусе помощника директора и приступил к работе в частном секторе.

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