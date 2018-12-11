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На рекламном экране в Москве пустили порно

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m24.ru

На экранах в подъезде жилого дома в районе Марьино вместо рекламы транслируются порноролики, сообщила «Москве 24» одна из жительниц.

По словам женщины, трансляция длилась несколько часов, и ее было невозможно выключить или переключить. Мониторы находились возле лифта, так что видео могли увидеть в том числе дети. Некоторые жильцы предположили, что видео включили подростки ради забавы.

Мультимедийные экраны начали появляться в московских подъездах в 2017 году. Их установка стоила 2,5 миллиарда рублей.

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