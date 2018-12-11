Российский инвестиционный форум состоится 14–15 февраля 2019 года

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14–15 февраля 2019 года, сообщает организатор мероприятия — фонд Росконгресс.

В сообщении говорится, что 10 декабря организационный комитет утвердил основную тему форума — «Национальные проекты: от стратегии к действию», а также деловую программу мероприятия. Заместитель председателя правительства РФ, председатель оргкомитета Дмитрий Козак отметил важность мероприятия и его значение для регионов нашей страны. «Задачи стоят амбициозные: с реализацией национальных проектов ожидается увеличение объема инвестиций до 25 процентов ВВП в российскую экономику — это и увеличение несырьевого экспорта, развитие малого и среднего бизнеса, цифровизация экономики», – подчеркнул он.

Советник президента РФ, заместитель председателя оргкомитета Антон Кобяков отметил: «Деловая программа получилась насыщенной, актуальной, составленной с привлечением широкого круга экспертов, потенциальных инвесторов и бизнеса. Упор при подготовке программы был сделан на развитие национальных проектов и программ в соответствии с майскими указами президента РФ».

В дни работы Российского инвестиционного форума на площадке также будет проходить выставка инвестиционных проектов российских регионов и компаний.