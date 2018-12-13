Генри Роллинз покажет свой фотопроект в Москве

В Москве пройдет презентация фотопроекта панк-рокера, трэвел-журналиста и стендап-комика Генри Роллинза. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 13 ноября.

Экс-вокалист группы Black Flag приедет в столицу 17 декабря.

Материалы для проекта Travel Slide Show были собраны в ходе путешествий. Отмечается, что среди стран, которые посетил Роллинз, числятся Непал, Афганистан, Северная Корея, Шри-Ланка, Россия, КНДР, Южный Судан и Иран.

«Со многими фотографиями связаны истории. Время от времени я выбираю несколько фотографий, показываю их и рассказываю эти истории», — отметил артист.

Генри Роллинз родился в 1961 году в Вашингтоне. Он известен как фронтмен рок-групп Black Flag и Rollins Band, а также как писатель, актер, журналист, артист жанра spoken word, ведущий на радио и телевидении.

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