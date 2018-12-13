Известный уличный художник превратил московский клуб в арт-объект

Аргентино-испанский уличный художник Фелипе Пантоне в рамках проекта TRUE MUSIC SERIES в коллаборации с брендом Ballantine's разрисовал одну из стен московского клуба «НИИ». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Художник также трансформировал арт-площадки в двух других городах мира, Йоханнесбурге и Сантьяго.

Граффити Пантоне в «НИИ» можно не только увидеть, но и услышать: художник визуализировал музыкальные волны и ритмические паттерны, и инсталляция превращается в эквалайзер с помощью проекторов и компьютерных программ.

Фото: Ballantine's 1 /2

Интерактивное граффити можно увидеть на вечеринках клуба до конца года. Одна из них пройдет 14 декабря, на ней прозвучат сеты Максима Панфилова, Андрея Рамонова, Артем Рязанова и Polam b2b Koyil.

Работы Пантоне можно увидеть в Берлине, Лондоне, Нью-Йорке и других городах мира.

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