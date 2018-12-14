Московские инвесторы встретятся на конференции «Большой куш»

В Москве 19 декабря на площадке ФРИИ пройдет конференция для инвесторов «Большой куш». Организатором мероприятия выступит краудинвестинговая площадка StartTrack.

Мероприятие будет посвящено экономическим трендам, стратегиям частных инвесторов и всевозможным инвестиционным инструментам — акциям иностранным эмитентам, еврооблигациям, p2p-займам, инвестициям в стартапы и малый и средний бизнес.

Ключевым моментом конференции станет сессия, посвященная проблемам национальной валюты, а также возможностям получения доходности в долларах и евро, где выступят профессор ВШЭ, президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган и президент группы компаний «ФИНАМ» Вячеслав Кочетков. Эксперты расскажут о национальных и глобальных экономических трендах — введении санкций, падении американского фондового рынка, волатильности рубля, разберут риски и возможности инвестиций в ценные бумаги, IPO иностранных компаний и недвижимость.

В дискуссии о венчурных инвестициях примут участие основатель и управляющий партнер фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий, управляющий партнер RMG Partners Алексей Горячев, управляющий партнер Target Asset Management Сергей Сосульников, сооснователь ТМТ Investments Plc и РБК Артем Инютин, инвестиционный директор Runa Capital Дмитрий Гальперин, инвестиционный директор AltaIR Capital Дмитрий Фирскин и гендиректор компании «Новые технологии», частный инвестор и сооснователь StartUp Show Иван Алёхин.

В рамках конференции пройдет дискуссия о привлекательных инвестиционных инструментах с рублевой доходностью, а также инвестициях в российский малый и средний бизнес, недвижимость. О собственном опыте и новых возможностях рынка расскажут директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group Александр Горный, инвестиционный директор StartTrack Сергей Четвериков, начальник управления РИИ ПАО «Московская биржа» Денис Пряничников, сооснователь инвестиционной компании Septem Capital Денис Зибарев, сооснователь венчурного фонда Xploration Capital Евгений Тимко, и сооснователь и член совета директоров Aktivo Данил Попов.

«В России всего несколько сотен тысяч частных инвесторов, в то время как на Западе большинство людей впитывают финансовую грамотность, изучают экономические процессы и приумножают средства, начиная со школы и студенчества вплоть до самого преклонного возраста. Подобные мероприятия призваны помочь людям эффективно использовать капитал для увеличения благосостояния семьи и близких, сохранить рассудительность на фоне нестабильности в экономике. Успешный инвестор — это человек, который вопреки всевозможным мошенникам и кризисам заставляет собственные средства работать, а значит двигает себя и экономику вперед», — отметил инвестиционный директор StartTrack Сергей Четвериков.

В заключении конференции пройдет нетворкинг для гостей и спикеров мероприятия. Партнером события выступит венчурный фонд Typhoon Digital Development.