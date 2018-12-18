Google захотела кампус за миллиард сразу после Apple

Компания Google объявила о решении построить новый кампус за миллиард долларов. Об этом говорится в блоге предприятия. Пост появился через четыре дня после того, как о таких же планах и с такими же инвестициями сообщила Apple, отмечает The Verge.

Площадь нового здания Google в Нью-Йорке составит 158 тысяч квадратных метров, Apple в Остине — 538. Ожидается, что офисе первой компании будет работать около 7 тысяч сотрудников, второй — сначала 5 тысяч, а со временем и до 15.

Google отмечает, что вместе со возведением нового кампуса компания поддержит инфраструктуру выбранного района, чтобы создать удобное место «для работы, жизни и развлечений». Комментируя свой городок, Apple подчеркнула, что он будет функционировать полностью за счет возобновляемых источников энергии.

В ноябре Amazon тоже объявила о намерении построить три кампуса в Нью-Йорке и Арлингтоне (Вирджиния), передает The Verge.

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