В России появилась новая профессия

В России появился новый вид профессиональных участников рынка ценных бумаг — инвестиционные советники. Соответствующие поправки в законодательство вступили в силу 21 декабря, они опубликованы «Российской газетой».

В документе говорится, что деятельность по инвестиционному консультированию признается профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. При этом таковой не может считаться простое информирование клиента об услугах управляющей или инвестиционной компании, если оно не содержит персональных рекомендаций.

Профессиональный участник, занимающийся инвестиционным консультированием, получил название инвестиционного советника. Им может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Инвестиционные советники должны быть включены в специальный реестр, который ведет Центробанк.

Инвестиционный советник, согласно новому закону, должен действовать добросовестно, разумно и в интересах клиента, при этом только с его согласия. Он несет ответственность за свою работу, при этом не отвечает за убытки клиента, если тот предоставил недостоверную информацию.

До сих пор на российском рынке ценных бумаг работали шесть категорий профессиональных участников: брокеры (совершающие сделки от имени и за счет клиента), дилеры (совершающие сделки от своего имени и за свой счет), управляющие компании, депозитарии (ведущие учет ценных бумаг и прав собственности на них), держатели реестра владельцев ценных бумаг и организаторы торговли (биржи и внебиржевые площадки). Все они обязаны получать лицензию на свой вид деятельности в ЦБ.

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