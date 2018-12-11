Курсы валют уберут от россиян

Совет Федерации принял закон, запрещающий банкам устанавливать уличные табло с обменными курсами валют, говорится в сообщении на сайте верхней палаты парламента. Информацию о курсах можно будет устанавливать только внутри отделений банков.

Документ вносит изменения в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Основное изменение заключается в предоставлении резидентам России права совершать валютные репо (сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством их обратной продажи-купли), рассматриваемые как вид кредитования под залог ценных бумаг. До сих пор совершать валютные репо могли только банки.

Также документ дает право Центробанку устанавливать требования к кредитным организациям, касающиеся размещения информации об обменных курсах валют. В частности, банки не смогут устанавливать уличные табло с курсами.

Ранее с такой инициативой выступал ЦБ. По мнению регулятора, это поможет бороться с нелегальными пунктами обмена валюты, которые зачастую используются для обналичивания и отмывания денег. Также отмечалось, что банки могут обманывать граждан, размещая не те курсы, по которым производят обмен валюты в реальности.

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