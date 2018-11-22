Курсы валют захотели убрать от россиян

Профильный комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал предложение о запрете размещать информацию о курсах валют на информационных табло на улицах, сообщает ТАСС.
Если предложение будет принято, то с улиц пропадут валютные табло — банки и финансовые организации смогут размещать их исключительно внутри помещений. Первое чтение соответствующего законопроекта запланировано на 4 декабря.
Заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский утверждает, что инициатива связана с большим количеством нелегальных точек обмена валют, которые зарегистрированы на неустановленных физических лиц.
«В этих обменных пунктах, как правило, проводятся операции по курсам, существенно отличающимся от тех, которые проводятся через уполномоченные банки. Соответственно, недобросовестная конкуренция. И эти операции незаконны априори, поскольку проводятся субъектами, которым такое право не дано законом», — заявил представитель Центробанка.
По словам Ясинского, граждан, которые воспользовались такими обменниками зачастую обманывают, заманивая льготными курсами, а в итоге этих денег они не получают. «Почему до сих пор не удается полностью проблему купировать? Эти точки обмена валюты активно используют внешнюю рекламу, привлекая потребителя с улицы — громадные табло с яркими цифрами, которые видно отовсюду», — уверен он.
Банк России лоббирует эту инициативу с февраля 2018 года, когда ЦБ впервые опубликовал соответствующий проект постановления.