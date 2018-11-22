Курсы валют захотели убрать от россиян

Профильный комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал предложение о запрете размещать информацию о курсах валют на информационных табло на улицах, сообщает ТАСС.

Если предложение будет принято, то с улиц пропадут валютные табло — банки и финансовые организации смогут размещать их исключительно внутри помещений. Первое чтение соответствующего законопроекта запланировано на 4 декабря.

Заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский утверждает, что инициатива связана с большим количеством нелегальных точек обмена валют, которые зарегистрированы на неустановленных физических лиц.

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«В этих обменных пунктах, как правило, проводятся операции по курсам, существенно отличающимся от тех, которые проводятся через уполномоченные банки. Соответственно, недобросовестная конкуренция. И эти операции незаконны априори, поскольку проводятся субъектами, которым такое право не дано законом», — заявил представитель Центробанка.

По словам Ясинского, граждан, которые воспользовались такими обменниками зачастую обманывают, заманивая льготными курсами, а в итоге этих денег они не получают. «Почему до сих пор не удается полностью проблему купировать? Эти точки обмена валюты активно используют внешнюю рекламу, привлекая потребителя с улицы — громадные табло с яркими цифрами, которые видно отовсюду», — уверен он.

Банк России лоббирует эту инициативу с февраля 2018 года, когда ЦБ впервые опубликовал соответствующий проект постановления.

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