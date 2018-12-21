Взрывы салюта на складе пиротехники попали на видео

В Санкт-Петербурге загорелся склад пиротехники. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в пятницу, 21 декабря, около 20.30 по московскому времени. Загоревшийся склад находится на Химическом переулке в районе Балтийского вокзала.

По словам очевидцев, они наблюдали хаотичные взрывы салюта и черный дым. В МЧС сообщили, что расстояние от места пожара до ближайших жилых зданий более километра.

На данный момент на месте происшествия работает 17 расчетов. Пожару присвоен второй ранг сложности.

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