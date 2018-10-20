Опубликовано видео из взорвавшегося завода пиротехники под Петербургом

Следственный комитет опубликовал видео из цеха завода пиротехники «Авангард» в Гатчинском районе Ленобласти, где днем ранее произошел взрыв и погибли четверо рабочих. На кадрах видны поврежденное здание, раскуроченные комнаты, выбитые стекла, обломки.

Ранее сообщалось о задержании главного инженера предприятия. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 217 УК).

По версии следствия, мужчина допустил к работе в цеху людей, не оформленных официально и не имеющих допуска к обращению с пиротехникой.

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