Придуманный в 1999 году фейк о тотальном уничтожении Чечни обрел вторую жизнь

В популярных Telegram-каналах, освещающих события в Чечне, появились публикации, основанные на тексте фальшивого документа Совета безопасности России, который в декабре 1999 года разместил «Кавказ-Центр» (в России этот ресурс заблокирован, а его материалы признаны экстремистскими).

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В этом тексте говорилось якобы о том, что участники совещания Совбеза, которое провел тогдашний премьер-министр Владимир Путин, согласились с мнением об отсутствии для России экономической ценности горных селений Чечни в районе вблизи границы с Грузией. В связи с этим там сообщалось о решении блокировать чеченский участок российско-грузинской границы (такие действия были совершены в реальности) и о планах переселения местных жителей и «тотального уничтожения» исторических и культовых строений горного региона. «В интересах России необходимо сделать этот регион безжизненным и навсегда ликвидировать базис для взращивания новых бандитов и террористов», — подчеркивалось в публикации.

Размещенные в Telegram-каналах скриншоты этого текста спровоцировали некоторых авторов на оскорбления в адрес нынешнего спецпредставителя президента России Сергея Иванова, который в то время был секретарем Совбеза. Ему и приписывается авторство этого документа.

Выдержки из фальшивого документа опубликовал Telegram-канал «Салам, Грозный». У него почти семь тысяч подписчиков Скриншот: t.me/chaltach 1 /2

На данный текст еще в декабре 1999-го обратила внимание «Независимая газета». Ее автор Николай Вавилов отметил, что часть публикации очень похожа на истину, но некоторые абзацы — «несомненная и весьма грубо сделанная имитация». По его мнению, авторы фальшивки сработали примитивно, но при переводе на английский язык явные искажения нивелируются, благодаря чему материал мог бы стать «истинным документом о зверствах русских» на Западе.

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Публикация появилась в преддверии битвы за Грозный, тогдашней столицы самопровозглашенной Ичкерии. Это был не единственный информационный вброс со стороны сепаратистов: еще в октябре 1999-го редакция «Аргументов и Фактов» писала о том, что чеченские боевики действуют в медиапространстве успешнее российских властей.

«Кавказ-Центр», опубликовавший этот текст, начал работать в марте 1999 года под руководством структур, которые возглавлял Мовлади Удугов — один из главных идеологов чеченского сепаратизма, занимавший различные должности в правительстве самопровозглашенной Ичкерии и работавший на «Имарат Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация). За свою пропагандистскую деятельность он получил прозвище «чеченский Геббельс». В 2016 году глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, требуя от Турции выдать России подозреваемых в причастности к терроризму выходцев из Чечни, написал, что Удугов и его подопечные «вольготно чувствуют себя на турецком берегу».

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